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Два поезда столкнулись в Бразилии: пострадали 140 человек

06 января 2015 12:45
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Новости Бразилии. В Бразильском штате Рио-де-Жанейро произошла крупная авария. В пригородный поезд врезался состав, который двигался в том же направлении. Пострадали 140 человек. Все они доставлены в больницы.

Из-за происшествия движение на этой железнодорожной ветке полностью приостановлено.

По сообщениям специалистов, жертв и большого количества пострадавших удалось избежать лишь благодаря непогоде. Она вынудила двигаться поезда с очень низкой скоростью.

На месте инцидента ведутся ремонтный работы. Причина инцидента пока выясняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Фотофакт # Железнодорожные катастрофы # Авария в Бразилии

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