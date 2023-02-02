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Два автомобиля столкнулись в центре Минска, пострадал один из водителей

02 февраля 2023 13:46
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Новости Беларуси. ДТП в центре Минска. 51-летний водитель автомобиля Chevrolet на пересечении улиц Немига и Городской Вал при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Два автомобиля столкнулись в центре Минска, пострадал один из водителей-1

В результате происшествия водитель Chevrolet получил телесные повреждения. Он доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

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# Авария в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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