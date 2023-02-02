Два автомобиля столкнулись в центре Минска, пострадал один из водителей

Новости Беларуси. ДТП в центре Минска. 51-летний водитель автомобиля Chevrolet на пересечении улиц Немига и Городской Вал при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.