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Два автобуса столкнулись в Минске. Есть пострадавшие

05 февраля 2024 10:55
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Пятеро детей госпитализированы в результате ДТП с участием двух автобусов в Минске. Это случилось несколько часов назад на улице Семашко. Всего пострадали 9 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два автобуса столкнулись в Минске. Есть пострадавшие-1

Как сообщили в Минздраве, они госпитализированы. Дети направлены в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, БСМП, столичную больницу № 10 и Минскую областную. У пострадавших диагностированы различные травмы.

# Авария в Минске # происшествия

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