Два автобуса столкнулись в Минске. Есть пострадавшие

Пятеро детей госпитализированы в результате ДТП с участием двух автобусов в Минске. Это случилось несколько часов назад на улице Семашко. Всего пострадали 9 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пятеро детей госпитализированы в результате ДТП с участием двух автобусов в Минске. Это случилось несколько часов назад на улице Семашко. Всего пострадали 9 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили в Минздраве, они госпитализированы. Дети направлены в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, БСМП, столичную больницу № 10 и Минскую областную. У пострадавших диагностированы различные травмы.