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С начала года в Минской области при пожарах погибли 22 человека

24 января 2024 17:42
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Новости Беларуси. За январь в Минской области произошло более сотни пожаров. Жертвами огня стали 22 человека. Так, смертельные случаи зафиксированы в Минском и Любанском районах, погибли 5 человек.

С начала года в Минской области при пожарах погибли 22 человека-1

Накануне спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в поселке Городище Минского района. Прибывшие подразделения МЧС установили, что идет дым из-под крыши дома. Внутри обнаружили трех погибших: двух мужчин и пожилую женщину.

В этот же день спасателям поступило сообщение о пожаре в агрогородке Речень Любанского района. Открытым пламенем горел жилой дом. Внутри работники МЧС обнаружили двух погибших. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.

# Пожар # происшествия # Новости Минска и Минской области

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