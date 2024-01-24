С начала года в Минской области при пожарах погибли 22 человека

Новости Беларуси. За январь в Минской области произошло более сотни пожаров. Жертвами огня стали 22 человека. Так, смертельные случаи зафиксированы в Минском и Любанском районах, погибли 5 человек.

Накануне спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в поселке Городище Минского района. Прибывшие подразделения МЧС установили, что идет дым из-под крыши дома. Внутри обнаружили трех погибших: двух мужчин и пожилую женщину.

В этот же день спасателям поступило сообщение о пожаре в агрогородке Речень Любанского района. Открытым пламенем горел жилой дом. Внутри работники МЧС обнаружили двух погибших. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.