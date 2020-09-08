МВД сообщило о случаях мошенничества под видом благотворительности

Новости Беларуси. Стали известны подробности работы таких благотворительных фондов, как «ByCovid-19 – помощь врачам Беларуси», «BySOL» (помощь госслужащим и сотрудникам силовых структур, которые решили уволиться по «политическим» мотивам), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы подобных структур даже не скрывают, что отчетности о расходовании собранных денег никому предоставлять не собираются. Мол, это же в целях безопасности. Чем не удобная схема для афер? Как выяснилось, основатель тех самых фондов без зазрения совести тратит переведенные деньги на личные нужды, а сейчас и вовсе уехал за границу.