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МВД сообщило о случаях мошенничества под видом благотворительности

08 сентября 2020 07:06
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Новости Беларуси. Стали известны подробности работы таких благотворительных фондов, как «ByCovid-19 – помощь врачам Беларуси», «BySOL» (помощь госслужащим и сотрудникам силовых структур, которые решили уволиться по «политическим» мотивам), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД сообщило о случаях мошенничества под видом благотворительности-1

Организаторы подобных структур даже не скрывают, что отчетности о расходовании собранных денег никому предоставлять не собираются. Мол, это же в целях безопасности. Чем не удобная схема для афер? Как выяснилось, основатель тех самых фондов без зазрения совести тратит переведенные деньги на личные нужды, а сейчас и вовсе уехал за границу.

МВД сообщило о случаях мошенничества под видом благотворительности-4

И этот случай, отмечают в МВД, не единичный. Вспомнить хотя бы предприимчивого жителя Солигорска. В августе он создал Telegram-канал, набрал подписчиков и кинул клич о сборе денег для пострадавших во время митингов. Жить на широкую ногу, увы, помешала милиция. А потому, переводя деньги в подобные «фонды», подумайте, пойдут ли они на благо.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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