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За сутки спасатели 14 раз выезжали на поиски потерявшихся в лесу

08 сентября 2020 12:30
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Новости Беларуси. За сутки белорусские спасатели 14 раз выезжали для поисков заблудившихся в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Найдены 11 человек, местонахождение троих пока остается неизвестным.

За сутки спасатели 14 раз выезжали на поиски потерявшихся в лесу-1

В большинстве случаев это грибники. Инциденты происходили в Минской, Брестской, Могилевской, Витебской и Гомельской областях. В поисковых операциях были задействованы не только спасатели, но и сотрудники милиции. В некоторых случаях помощь оказывали работники лесхозов и местное население.

# Происшествия в лесу # происшествия # Фотофакт

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