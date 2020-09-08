За сутки спасатели 14 раз выезжали на поиски потерявшихся в лесу

Новости Беларуси. За сутки белорусские спасатели 14 раз выезжали для поисков заблудившихся в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Найдены 11 человек, местонахождение троих пока остается неизвестным.

В большинстве случаев это грибники. Инциденты происходили в Минской, Брестской, Могилевской, Витебской и Гомельской областях. В поисковых операциях были задействованы не только спасатели, но и сотрудники милиции. В некоторых случаях помощь оказывали работники лесхозов и местное население.