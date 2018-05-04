В Борисове вынесен приговор сержанту по делу о воинских преступлениях

Новости Беларуси. В Борисове сержанта за превышение власти приговорили к 3 годам колонии усиленного режима.

По информации Верховного суда, 4 мая суд Борисовского района признал виновным командира отделения 1-го учебного взвода 3-ей учебной танковой роты 72-го объединенного учебного центра сержанта в превышении начальником и должностным лицом власти и служебных полномочий, умышленном бездействии власти, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам. Также обвиняемый был признан виновным в превышении власти, сопряженном с насилием.

В силу ч.1 ст.71 УК при повторности преступлений, не образующих совокупности, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, обвиняемому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Отбывать наказание обвиняемый будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества. Также обвиняемый лишен права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на пять лет с лишением воинского звания «сержант».

Приговор может быть обжалован и опротестован.