Бизнесмен из Китая погиб при попытке утопить машину ради получения страховки

Новости Китая. Житель Китая погиб, пытаясь утопить свой Jaguar в реке для получения страховки.

Об этом сообщают местные СМИ. 39-летний бизнесмен хотел устроить аварию, потому что узнал сумму страховой выплаты. Она была больше стоимости автомобиля на 15 тысяч долларов.

Сначала мужчина управлял автомобилем дистанционно. После того, как он упал в реку, бизнесмен вместе со знакомой прыгнули в воду, чтобы девушка сымитировала свое спасение. Мужчина в то же время поплыл к машине, чтобы забрать пульт дистанционного управления.