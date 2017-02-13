ДТП на пересечении улиц Нестерова и Охотской: госпитализированным пассажирам понадобится две недели на реабилитацию

Новости Беларуси. Этот день едва не обернулся трагедией для пассажиров одной из маршруток Минска.

Микроавтобус с людьми 13 февраля днем попал в ДПТ на пересечении улиц Охотской и Нестерова.

Общественный транспорт, который двигался по главной дороге, не пропустила женщина-водитель легкового авто. Она выезжала со второстепенной. От сильного удара маршрутка опрокинулась. Есть пострадавшие.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Пересечение Нестерова и Охотской. Именно на этом участке не поделили дорогу вот эта легковушка и маршрутное такси. В результате автобус перевернулся. Всех пассажиров пришлось доставать через люк.

Еще до приезда спасателей, выбраться из опрокинувшейся маршрутки пассажирам помогли прохожие и водитель. Правда, давать какие-либо комментарии после, мужчина отказался, а вот на вопрос, кто виноват? – посильнее натянув капюшон на лицо, лишь пожал плечами, дескать есть кому решать. Речь о водителе легковушки. Сославшись на плохое самочувствие, женщина-автолюбитель делиться своей правдой тоже не стала.

Меж тем по предварительной информации ГАИ, двигаясь по второстепенной дороге,

именно она должна была уступить на светофоре.

Виктор Надей:

Кто-то спешил, кто-то завершал маневр. Скорее всего, что здесь был зеленый свет, а на запрещающий сигнал светофора девушка выехала, вот и все.

Максим Попов:

Участок не сложный, поскольку здесь машинопоток маленький. Но происходит довольна часто, если случается то довольна сильная авария. На моей памяти не первая.

С утра, когда на работу шел, светофор работал в нормальном режиме.

Во время аварии, и это уже официальная информация, проводилась плановая диагностика светофора; он не работал. При этом видимость хорошая, а дороги почищены.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы должны понимать. что все высокие автобусы, маршрутки в том числе не исключение имеют большую парусность. Когда в боковую часть транспортного средства въезжает другое транспортное средство, то стабилизация маршрутки либо автобуса нарушается, и при этом она просто наклоняется и переворачивается из-за дорожно-транспортного происшествия.

В момент аварии в маршрутке помимо водителя было пять пассажиров.

Всем им оказали первую медицинскую помощь еще на месте аварии, у большинства из них испуг и лишь пара царапин.

Двух женщин госпитализировали. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Антон Пахирко, врач-хирург травматологического отделения №1 Городской больницы скорой медицинской помощи Минска:

На уровне приёмного отделения мы провели комплекс исследований и выставили клинический диагноз, после чего пациентки в стабильном состоянии находятся. Были повреждена голова, шея, грудная клетка.

Предположительно, на реабилитацию пострадавшим понадобится около двух недель. Самое время, чтобы выяснить достоверно: так кто виноват и что ему светит. Меж тем, после аварии светофор включили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.