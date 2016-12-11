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Смертельная драка у ночного клуба в Витебске попала на видео

11 декабря 2016 17:41
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Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства убийства в Витебске. Драка у ночного клуба в ночь на субботу 10 декабря закончилась смертью 32-летнего мужчины.

Две компании вышли из развлекательного заведения, чтобы выяснить отношения. В ход пошли кулаки (здесь подробнее).

Участников потасовки забрала милиция,

но человека, который нанес смертельные травмы мужчине, среди них не оказалось. Изучив съемку с камер видеонаблюдения, следователи вычислили мужчину, нанесшего смертельные удары. Его задержали по месту жительства. Им оказался 30-летний житель областного центра.

# происшествия # Убийство

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