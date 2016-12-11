Смертельная драка у ночного клуба в Витебске попала на видео

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства убийства в Витебске. Драка у ночного клуба в ночь на субботу 10 декабря закончилась смертью 32-летнего мужчины.



Две компании вышли из развлекательного заведения, чтобы выяснить отношения. В ход пошли кулаки (здесь подробнее).

Участников потасовки забрала милиция,

но человека, который нанес смертельные травмы мужчине, среди них не оказалось. Изучив съемку с камер видеонаблюдения, следователи вычислили мужчину, нанесшего смертельные удары. Его задержали по месту жительства. Им оказался 30-летний житель областного центра.