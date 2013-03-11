Драка на станции метро «Площадь Победы» в Минске попала на видеокамеру

Новости Беларуси. Партизанское РУВД Минска разыскивает хулигана, устроившего драку 20 февраля на платформе станции метро «Площадь Победы».

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как в 22.50 молодой человек (20-25 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения) вышел из вагона метро и направился к выходу. Неожиданно на него с кулаками набросился неизвестный парень, ехавший с ним в одном поезде. Драка продолжалась около минуты, потерпевший отбивался, как мог.

Получив отпор, хулиган быстро ретировался. Задержать злоумышленника на месте не удалось, сообщили в ГУВД. Видео зафиксировало безуспешные попытки его схватить. Любую информацию о нем можно конфиденциально сообщить в дежурную часть Партизанского РУВД или по телефонам: (017) 230-34-34, (029) 715-97-95.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД:

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост – 180-185 см, худощавого телосложения. Был одет в черную шапку с светлыми просветами, черную куртку, голубые джинсы с потертостями и черные туфли.

Напомним, 10 января станция метро «Площадь Победы» уже попадала в сводки милиции. Тогда на этой станции вышли неизвестные молодые люди, которые избили инвалида прямо в вагоне. Пользователи байнета тогда быстро вычислили хулиганов и милиция смогла их задержать.

21 ноября 2011 молодые люди устроили потасовку на платформе станции метро "Купаловская". В ходе конфликта один из молодых людей взорвал пиротехническое изделие (петарду). Почти все участники конфликта были незамедлительно задержаны сотрудниками роты полка патрульно-постовой службы милиции по охране Минского метрополитена. В отношении шестерых были составлены административные протоколы по статье КоАП 17.1 (Мелкое хулиганство) и они были водворены в центр изоляции правонарушителей, а трое несовершеннолетних привлечены к административной ответственности и переданы родителям. Инцидент рассматривался в суде Ленинского района. Суд посчитал шестерых задержанных виновными в мелком хулиганстве и приговорил к арестам на срок от 5 до 15 суток.