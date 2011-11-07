Драка на матче «Динамо-Минск» - «Витязь»: бившего клюшкой болельщиков Назарова дисквалифицировали на два матча

Матч между «Динамо-Минск» и российским «Витязем» завершился накануне в белорусской столице потасовками.

На последних минутах матча столичное «Динамо» забросило победную шайбу в ворота чеховского «Витязя», чем вызвало неадекватную реакцию хоккеистов приезжей команды и их главного тренера Андрея Назарова. Его перепалка с минскими болельщиками едва не закончилась дракой.

Решение спортивно-дисциплинарного комитета в отношении тренера «Витязя»: денежный штраф и дисквалификация на два матча. Также наказаны разбушевавшиеся игроки российской команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Калянин, ассистент главного тренера ХК «Витязь» (Чехов):

Я могу принести извинения за главного тренера, он тоже говорил о том, что эмоции просто перехлестнули. Ещё раз повторяю: просто это игровой момент, обидно, что в конце матча недодержали, перехлестнули эмоции. Так что приношу извинения.