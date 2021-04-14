Дом под Осиповичами, в который въехала ракетная установка, отремонтировали. На это военным потребовалось 5 дней

Новости Беларуси. Истории, которая наделала не так давно много шума. Жительница деревни Моисеевичи Анна Васько вернулась в отремонтированные военными квадратные метры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Истории, которая наделала не так давно много шума. Жительница деревни Моисеевичи Анна Васько вернулась в отремонтированные военными квадратные метры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неприятная ситуация произошла в начале месяца: в дом женщины въехала ракетная установка. К счастью, из людей никто не пострадал, чего не скажешь о самой постройке. Руками военных повреждения были устранены всего за несколько дней.
Дмитрий Анашечкин, заместитель командира отдельной 30-й железнодорожной бригады:
В процессе ремонта был восстановлен забор, стены дома, ну, и внутренняя отделка дома. Также при ударе незначительно угол дома сошел с фундамента. Было применено специальное гидравлическое оборудование для восстановки, соответственно, дома в исходное положение. Дом был восстановлен в течение 5 дней.
На военных хозяйка дома не в обиде. Скорее даже благодарна, что так быстро решили проблему. Ко всему, теперь женщина будет еще и под опекой военнослужащих. Ракетчики пообещали оказывать необходимую посильную помощь пенсионерке.