Дом под Осиповичами, в который въехала ракетная установка, отремонтировали. На это военным потребовалось 5 дней

Новости Беларуси. Истории, которая наделала не так давно много шума. Жительница деревни Моисеевичи Анна Васько вернулась в отремонтированные военными квадратные метры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неприятная ситуация произошла в начале месяца: в дом женщины въехала ракетная установка. К счастью, из людей никто не пострадал, чего не скажешь о самой постройке. Руками военных повреждения были устранены всего за несколько дней.

Дмитрий Анашечкин, заместитель командира отдельной 30-й железнодорожной бригады:

В процессе ремонта был восстановлен забор, стены дома, ну, и внутренняя отделка дома. Также при ударе незначительно угол дома сошел с фундамента. Было применено специальное гидравлическое оборудование для восстановки, соответственно, дома в исходное положение. Дом был восстановлен в течение 5 дней.