В Минске планируют открыть пять государственных ветеринарных клиник

В ближайшие два года в Минске планируют открыть пять новых государственных ветеринарных клиник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Две начнут работу уже в 2025-м, еще три – в 2026 году.

Кроме того, ветеринарные учреждения города готовятся к внедрению новых услуг, таких как переливание крови, стоматологическое протезирование и УЗИ сердца для животных. Это позволит значительно повысить качество помощи и сократить необходимость обращения к частным специалистам. Минская городская ветеринарная станция уже объединяет сеть организаций: это клиника, лаборатории и ветаптеки.

Дмитрий Шалойко, начальник ГУ «Минская городская ветеринарная станция»:

Доходы на сегодня имеют место роста. Поставлено Мингорисполкомом 18 % на рентабельность. Будем пытаться эту планку удержать на данном этапе, но ни в коем случае не опустить ниже доведенных процентов.

В городе и дальше будут развивать различные направления ветеринарии. Акцент – на повышение квалификации специалистов и оснащение клиник новым оборудованием.