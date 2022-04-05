Тело гражданина Гвинеи обнаружено на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Труп гражданина Гвинеи обнаружен на белорусско-польской границе. Эти кадры опубликовал Госпогранкомитет нашей страны. По предварительной версии, смерть наступила от переохлаждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Труп гражданина Гвинеи обнаружен на белорусско-польской границе. Эти кадры опубликовал Госпогранкомитет нашей страны. По предварительной версии, смерть наступила от переохлаждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При погибшем иностранце обнаружены продукты питания, упаковка которых указывает на то, что они были приобретены на территории сопредельной страны.
Предполагается, что гражданин Гвинеи был выдворен с территории Польши и оставлен на белорусской стороне в беспомощном состоянии.