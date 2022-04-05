Прямой эфир

Тело гражданина Гвинеи обнаружено на белорусско-польской границе

05 апреля 2022 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Труп гражданина Гвинеи обнаружен на белорусско-польской границе. Эти кадры опубликовал Госпогранкомитет нашей страны. По предварительной версии, смерть наступила от переохлаждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело гражданина Гвинеи обнаружено на белорусско-польской границе-1

При погибшем иностранце обнаружены продукты питания, упаковка которых указывает на то, что они были приобретены на территории сопредельной страны.

Тело гражданина Гвинеи обнаружено на белорусско-польской границе-4

Предполагается, что гражданин Гвинеи был выдворен с территории Польши и оставлен на белорусской стороне в беспомощном состоянии.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рыбак по шею находился в воде. Сотрудник ОМОНа рассказал, как спас человека в Печерском лесопарке
05 апреля 2022 06:42

Рыбак по шею находился в воде. Сотрудник ОМОНа рассказал, как спас человека в Печерском лесопарке

Рядом с границей нашли труп гражданина Гвинеи. Есть данные, что мужчину выдворили из Польши
04 апреля 2022 19:36

Рядом с границей нашли труп гражданина Гвинеи. Есть данные, что мужчину выдворили из Польши

Лабораторию по изготовлению марихуаны выявили в Минской области. «Оранжерею» обустроили в шкафу
04 апреля 2022 13:38

Лабораторию по изготовлению марихуаны выявили в Минской области. «Оранжерею» обустроили в шкафу