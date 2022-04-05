Тело гражданина Гвинеи обнаружено на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Труп гражданина Гвинеи обнаружен на белорусско-польской границе. Эти кадры опубликовал Госпогранкомитет нашей страны. По предварительной версии, смерть наступила от переохлаждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При погибшем иностранце обнаружены продукты питания, упаковка которых указывает на то, что они были приобретены на территории сопредельной страны.