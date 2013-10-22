Новости Беларуси. Директор одного из пинских предприятий возводил себе коттедж за государственный счет. Внеплановую проверку «второго стройтреста» провел межрайонный Комитет госконтроля вместе с управлением КГБ по Брестской области.

Инспекторы выяснили, что руководитель организации привлекал подчиненных к строительству собственного дома в пригороде, а расплачивался с ними бюджетными деньгами. Для начисления зарплаты в документы вносилась информации о том, что работники были заняты на строящихся объектах области.

Сумму ущерба оценили в 60 миллионов рублей. В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.