В Брестской области молния стала причиной двух пожаров

Новости Беларуси. Вечером 12 июля молния стала причиной двух пожаров. Пострадавших нет.

Согласно данным Брестского ОУМЧС, в 17:55 в деревне Черни Брестского района загорелось кирпичное хозяйственное строение. Недвижимость является собственностью 83-летней женщины. Пламя нанесло ущерб кровле, перекрытию и имуществу.

В 22:17 загорелся жилой кирпичный дом в деревне Подгорная Барановичского района. Собственником здания является 57-летний гражданин. Огнём повреждены кровля и перекрытие на площади 15 кв. м.

В обоих случаях в качестве основной версии возгорания рассматривается молния.

Весной 2018 года в Брестской области грозовые разряды вызвали три пожара.