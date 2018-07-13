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В Брестской области молния стала причиной двух пожаров

13 июля 2018 08:55
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Новости Беларуси. Вечером 12 июля молния стала причиной двух пожаров. Пострадавших нет.  

Согласно данным Брестского ОУМЧС, в 17:55 в деревне Черни Брестского района загорелось кирпичное хозяйственное строение. Недвижимость является собственностью 83-летней женщины. Пламя нанесло ущерб кровле, перекрытию и имуществу.  

В 22:17 загорелся жилой кирпичный дом в деревне Подгорная Барановичского района. Собственником здания является 57-летний гражданин. Огнём повреждены кровля и перекрытие на площади 15 кв. м.  

В обоих случаях в качестве основной версии возгорания рассматривается молния.  

Весной 2018 года в Брестской области грозовые разряды вызвали три пожара. 

Одно строение было полностью уничтожено – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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