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В Минске пропала 11-летняя девочка. Ребёнка ищут

13 июля 2018 10:01
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Новости Беларуси. Днём 12 июля 11-летняя Полина Богодяж ушла из дома. Несовершеннолетняя проживает по адресу: Минск, улица Колесникова, дом 19.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, рост пропавшей составляет 150 см, девочка худощавого телосложения, волосы тёмно-русые до плеч, глаза голубые.  

В Минске пропала 11-летняя девочка. Ребёнка ищут-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

В день исчезновения на ней была тёмно-фиолетовая майка с коротким рукавом, джинсовые шорты синего цвета, домашние тапочки белого цвета. С собой Полина взяла бежевую женскую косметичку и чёрно-белую крысу.  

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении девочки, обратитесь по телефонам: (8 017) 207-67-67, (8 029) 861-56-80, (8 029) 302-75-16 либо 102.  

# Пропавшие люди # происшествия # Полина Богодяж

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