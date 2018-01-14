«Даже предположить было очень сложно, что на меня заведут уголовное дело»: чего может стоить найденная купюра

Новости Беларуси. На неделе СМИ облетело счастливое лицо девушки, которой в обменнике выдали лишние 630 рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Фото с камер наблюдения распространили правоохранители. Разбогатевшая на эту сумму жительница Гродно деньги вернула. Но что-то часто стали ошибаться кассиры. Осенью в Минске искали счастливчика с лишними 1700 долларов в кармане. Еще в одном обменнике минчанину подарили лишние 1000 долларов. А вот как часто вы слышали, чтобы милиция искала клиента банка, если его обсчитал кассир? Неужели если банк ошибся в вашу пользу, клиент всегда неправ? А если наоборот – что же, вам просто не повезло. Так чем может обернуться ошибка кассира?

Ольга Коршун, СТВ:

Как известно, чужое брать нехорошо. Но что делать, если, к примеру, деньги буквально у вас под ногами – взять или оставить? На этот денежный вопрос один ответ: неожиданный доход скорее всего придется вернуть законному хозяину. Или доказывать, что деньги действительно ваши. Скорее всего – в милиции.

В похожую историю попала и Юлия (по просьбе самой героини мы изменили ее имя). Девушка с мужем и подругой гуляла по торговому центру, когда увидела разбросанные деньги. 25 рублей и 20 долларов по всему были бесхозными, поэтому Юлия и решила взять их себе – не пропадать же добру, в конце концов. И спокойно отправилась домой. Но закон смотрит на эту житейскую ситуацию совсем по-другому.

Юлия:

Теоретически даже предположить было очень сложно, что на меня заведут уголовное дело. Если оставить моральный аспект, поступила я хорошо или плохо, то юридически на данный момент я не понимаю, почему на меня завели именно уголовную статью 205, часть 1. Если расшифровывать эту статью, то тайно похитила, присвоила себе эти денежные средства.

Эти деньги в бюджете Юлии точно оказались лишними, и девушка готова их вернуть. Но законный владелец утверждает, что потерял в магазине не 20, а уже 200 долларов. По его версии, он выронил целый конверт с деньгами. Кто, что и сколько потерял и нашел, сейчас разбираются следователи. На Юлию заведено уголовное дело, но она до сих пор не может поверить, что совершила настоящее преступление.

Юлия:

Я готова даже пойти на детектор лжи. Как он там называется, полиграф? Я же под подпиской о невыезде и уголовное дело уже заведено. А чтобы доходы всегда были в рамках закона, юристы советуют не вестись на легкие деньги.

Лариса Ничипор, адвокат:

В соответствии с законом лежит на ней лежит обязанность, как нашедшей, обратиться в органы внутренних дел или в исполком, или в администрацию района по поводу найденной вещи и розыска ее настоящего собственника. Если в течение 6 месяцев настоящий собственник не нашелся, тогда найденные вещи поступают в ее собственность.

Как известно, лишних денег не бывает. И где, как ни в банке, заучили эту народную мудрость назубок. Но иногда система дает сбой, а главное, дает те самые «лишние» деньги. К примеру, в 2014 мужчина получил в обменнике вместо 6000 евро 24,5 тысячи. Такая разница в курсах его не смутила, а даже наоборот, вдохновила на новые покупки. Все же деньги пришлось вернуть, таково решение суда. А еще – получить 5 лет тюрьмы. Одним словом, считайте деньги, не отходя от кассы.

Катерина Копецкая, начальник отдела клиентских впечатлений банка:

Действительно, это необходимость – пересчитывать денежные средства, все кассовые узлы обязательно оснащены данной информацией. Это в первую очередь обезопасит вас от лишней головной боли, от лишних вопросов в дальнейшем. В ином случае действительно банк имеет право требовать свои собственные денежные средства, которые ему полагаются.



Ведь если даже по ошибке клиенту на карту «капнули» лишние пару рублей, еще нужно доказать, что они его по праву. Незаконное обогащение – есть и такая статья. Но за финансовый промах в первую очередь расплачивается сам кассир. Между прочим, из своей зарплаты.

Сергей Юркевич, начальник управления обслуживания юридических лиц банка:

Если кассир допустил ошибку, он в первую очередь отвечает своим кошельком. Все кассиры материально ответственные лица. Они несут полную материальную ответственность за тот ущерб, который причинили банку, допустив тот или иной промах в работе. Конечно, если допускается ошибка и это создает проблему для клиентов, то банк, конечно, предпринимает действия для того, чтобы урегулировать ситуацию. Во-первых, извиниться перед клиентом.

В банках подчеркивают, что такие ситуации пытаются решить мирно и своими силами. Так чаще всего и бывает. Иногда на помощь призывают правоохранителей. И тем, на кого пало бремя лишних купюр, приходится выйти из тени: их фото появляются в СМИ и в Интернете. Вроде в преступлении никого пока не обвинили, но осадочек, что называется, остался.

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Эта фотография не размещается с утверждением о том, что человека ищут за преступление либо за какое-то противозаконное деяние. Просто мы хотим установить его местонахождение для того, чтобы он вернут в банк полученные деньги. Он может и сам не знать, машинально взять эти деньги, сложить в сумку и через два дня посмотреть. Поэтому здесь ничего криминального нет.