Чувствую – грызет кто-то: пострадавшие от нападения бешеной лисы в Мозыре
Новости Беларуси. 9 человек оказались госпитализированы после встречи с дикой лисой на улицах Мозыря. Зверь кусал за ноги прохожих прямо в центре города, нападал на людей в частном секторе и на детской площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди пострадавших трое детей и два пенсионера.
Александр Добриян, СТВ:
Центр Мозыря. Река Припять. До дикой природы рукой подать. Откуда именно пришла лиса, неизвестно. Но история нападений началась здесь, в районе центральной автостанции Мозыря. Именно здесь в субботу в районе тринадцати часов рыжий хищник напал на свою первую жертву.
Павел Тагай рассказывает, что заприметил лису за пару минут до нападения.
Павел Тагай, житель Мозыря:
Мы возвращались с мамой с рынка через автовокзал. Мы увидели, что какой-то мужчина бежит за лисой. Но он свернул на станцию, а лиса в кусты. Потом она подбежала и укусила меня за ногу. Потом побежала еще к какому-то мужчине, он хотел ее погладить и, возможно, она его тоже укусила.
Сколько мозырян за последующие сутки успели повстречать незваного гостя на городских улицах, точно не известно. В больницу пока обратилось 9 человек разных возрастов (от 4 до 61 года).
Наталья Тишкова, главный врач Мозырской центральной городской поликлиники:
К нам 12 ноября были доставлены 9 пациентов: три бригадами скорой помощи, шесть пришли сами. Всем оказана помощь. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.
Самого юного из пострадавших лиса укусила чуть выше колена, когда ребенок катался на качелях. Взрослых рыжий зверь просто хватал за пятки и голени.
Алексей Самусев, житель Мозыря:
Вышел на улицу, стоял, разговаривал. Чувствую – грызет кто-то. Думал собака соседская. Смотрю – лиса.
Пик лисьей активности пришелся на воскресный вечер, 17 до 19 часов.
В одной палате сегодня люди, укушенные с интервалом в 10-15 минут. Остановил зверя бдительный мозырянин: мужчина заметил лису на парковке и убил ее палкой.
Наталья Миронович, заведующий отделением эпидемиологии Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Лиса отправлена на исследование в Калинковичскую ветеринарную лабораторию. Результаты пока не готовы. Но, судя по поведению дикого животного, можно говорить, что оно бешеное.
Кстати, лисы среди лидеров в рейтинге заболевания бешенством.
В 2016 году на Гомельщине выявлена 61 больная лиса. Не редки случаи посещения больными животными населенных пунктов. Однако такого количества укушенных одним зверем специалисты за последние десятилетия не припомнят. Последний массовый случай произошел год назад в Речицком районе, когда после нападения бешеного волка в больнице оказались сразу четыре человека.