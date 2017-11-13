Чувствую – грызет кто-то: пострадавшие от нападения бешеной лисы в Мозыре

Новости Беларуси. 9 человек оказались госпитализированы после встречи с дикой лисой на улицах Мозыря. Зверь кусал за ноги прохожих прямо в центре города, нападал на людей в частном секторе и на детской площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших трое детей и два пенсионера.

Александр Добриян, СТВ:

Центр Мозыря. Река Припять. До дикой природы рукой подать. Откуда именно пришла лиса, неизвестно. Но история нападений началась здесь, в районе центральной автостанции Мозыря. Именно здесь в субботу в районе тринадцати часов рыжий хищник напал на свою первую жертву. Павел Тагай рассказывает, что заприметил лису за пару минут до нападения.

Павел Тагай, житель Мозыря:

Мы возвращались с мамой с рынка через автовокзал. Мы увидели, что какой-то мужчина бежит за лисой. Но он свернул на станцию, а лиса в кусты. Потом она подбежала и укусила меня за ногу. Потом побежала еще к какому-то мужчине, он хотел ее погладить и, возможно, она его тоже укусила.

Сколько мозырян за последующие сутки успели повстречать незваного гостя на городских улицах, точно не известно. В больницу пока обратилось 9 человек разных возрастов (от 4 до 61 года).

Наталья Тишкова, главный врач Мозырской центральной городской поликлиники:

К нам 12 ноября были доставлены 9 пациентов: три бригадами скорой помощи, шесть пришли сами. Всем оказана помощь. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии. Самого юного из пострадавших лиса укусила чуть выше колена, когда ребенок катался на качелях. Взрослых рыжий зверь просто хватал за пятки и голени.

Алексей Самусев, житель Мозыря:

Вышел на улицу, стоял, разговаривал. Чувствую – грызет кто-то. Думал собака соседская. Смотрю – лиса. Пик лисьей активности пришелся на воскресный вечер, 17 до 19 часов. В одной палате сегодня люди, укушенные с интервалом в 10-15 минут. Остановил зверя бдительный мозырянин: мужчина заметил лису на парковке и убил ее палкой.