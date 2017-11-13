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Штраф 4000 рублей и конфискация автомобиля: мужчину из Копыльского района поймали на незаконной перевозке рыбы

13 ноября 2017 15:30
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Новости Беларуси. Житель Копыльского района по решению суда получил крупный штраф и лишился автомобиля за незаконную перевозку рыбы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все произошло в марте на Краснослободском водохранилище.

Сотрудники Госинспекции по охране животного и растительного мира при Президенте задержали водителя. В багажнике он перевозил 25 килограммов щуки ( в это время был пик нереста и действовал запрет на рыбалку).

Штраф 4000 рублей и конфискация автомобиля: мужчину из Копыльского района поймали на незаконной перевозке рыбы-1

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
Существует уголовная ответственность за транспортировку незаконно добытых диких животных (в данном случае – рыбы). Статья была введена несколько лет назад. Ответственность за транспортировку предусматривает крупный штраф, который неазначается на усмотрение суда.

Так же может быть арест, ограничение либо лишение свободы.

Оправдаться не удалось. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за транспортировку. Как результат – штраф 4000 рублей и конфискация автомобиля.
 

# происшествия # Браконьерство в Беларуси # Фотофакт # Ольга Громович

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