Чтобы установить детский замок, не нужны безумные деньги и отдельная бригада специалистов: как уберечь детей от трагедии

Новости Беларуси. Безопасность под замком. В Беларуси участились несчастные случаи с участием детей, когда малыши выпадают из окон с большой высоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственный комитет ещё ранее выступал с инициативой, чтобы в каждой новостройке появились специальные детские замки – они просто не позволят малышам открыть злополучное окно. Стандарты строители изменили, а вот взяли ли на карандаш такое предложение те, у кого подобный механизм не предусмотрен?

Алеся Живчук, мама пострадавшей:

Вышла из ванны, а там окно настежь, я начала звать ее, думала, может, отзовется. Выбежала, а она в кустиках лежит на бочку. Она не кричала, просто смотрела на меня глазками и стонала…

Эти стоны ее маленькой Машеньки до сих пор гудят в голове страшным вопросом: почему? Мама пострадавшего ребенка рассказывает: вышла буквально на минуту, дверь в комнату была закрыта, но девочка смогла и зайти, и вскарабкаться на подоконник по сложенным на диване вещам. Ребенку наверняка стало интересно: что же там? В открытом окне.

Алеся Живчук:

Было приоткрыто, вот так подложена дрель, чтобы проветривалось.Сейчас лежит в реанимациями. Молимся, надежда одна на бога.

Соседка пострадавшей:

Шокирует всех! Это ж ребенок! У меня самой такой внук – все интересуются, как он – живой ли. По словам медиков, сейчас ребенок в крайне тяжелом состоянии. Поэтому никаких прогнозов врачи пока делать никак не могут.

Трагедий, после которых вот так и говорят «всяко бывает», только в 2017 году произошло уже несколько. Начало мая – в Минске из окна пятого этажа выпала годовалая девочка, март – аналогичный случай в Бобруйске, Гомель – пятилетняя девочка погибла, пролетев десятки метров, выпав из окна на четырнадцатом этаже.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В ходе анализа 2015-2016 года таких трагедии были внесены изменения в строительные нормы. В настоящее время жилые здания, окна должны оборудоваться детскими запорными устройствами. В ходе расследования можем констатировать, что ни одного запорного устройства на таких окнах не присутствовало.

А вот одна из минских компаний, как раз и специализирующаяся на окнах и, в том числе, продаже сразу нескольких видов детских замков. И хоть такое устройство можно купить за сравнительно несерьезную сумму – до двадцати рублей, популярностью такой бонус особенно не пользуется.

Игорь Павлович, директор компании:

Спрос не очень большой, потому что до сих пор не осознали важность механизма. Пока не коснулось, до тех пор важность не осознается.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Чтобы установить детский замок, вовсе не нужны безумные деньги и отдельная бригада специалистов. Сейчас я попробую это сделать, хоть и впервые сталкиваюсь с подобным агрегатом.

Немного времени это занимает, а абсолютно не значительные усилия, которые сложно сравнить с ценностью или бесценностью человеческой жизни.

С таким детским замком это – максимум, на который возможно раскрыть окно. В другом варианте – родители забирают ключ и кроме как на режим проветривание створка технически не распахнется.