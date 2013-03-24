Чрезвычайная ситуация в Киеве: с прилавков сметают хлеб

Новости Украины. Более 600 населённых пунктов остались без электроэнергии в Украине. Причина – рекордный снегопад.

Из-за обрушившейся непогоды 25 марта объявлено в Киеве и области выходным днем. Городские власти считают, что этот шаг поможет снизить нагрузку на путепроводы и городской транспорт. Коммунальщики, в свою очередь, смогут эффективнее расчистить улицы.



Чрезвычайная ситуация в Киеве продлится еще минимум неделю. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Днём ранее украинские СМИ передавали, что жители Киева в буквальном смысле сметают с полок продукты. К счастью, крупные супермаркеты в Киеве уже обеспечены хлебом, проблемы остаются только с маленькими магазинами.

Александр Мазурчак, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации:

Сегодня нет проблем с хлебом ни по выпечке, ни по завозу. Единственная проблема – ажиотажный спрос. Люди стали больше покупать: вчера куплено на 20% больше хлеба, чем обычно.

Напомним, закрыт киевский международный аэропорт «Борисполь». В воздушной гавани страны застряли сотни пассажиров. Отменены все вылеты, среди них и рейс «Киев-Минск» и обратно.