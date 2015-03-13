Частный вертолет с четырьмя человеками на борту разбился в Кобринском районе

Новости Беларуси. Частный вертолет совершил жесткую посадку в Кобринском районе. К счастью, пилот и три пассажира не пострадали.

Крушение произошло на трассе М1. До ближайшего населенного пункта – буквально 600 м. По предварительной информации, машина американская. Принадлежит российской фирме.

Сейчас место происшествие оцеплено, работают специалисты, которые устанавливают причины аварии.

Очевидцы говорят, что вертолет пытался совершить посадку, его перевернул сильный порыв ветра прямо в воздухе.

Вертолет «Робинсон» относится к типу легких многоцелевых коммерческих аппаратов. Он был разработан в 80-е годы XX века в США. Экипаж вертолета составляет четыре человека: пилот и три пассажира.

По статистике, «Робинсон» является одним из самых безопасны вертолетов благодаря простой и надежной конструкции.

В машине на момент происшествия находились четыре человека: три пассажира и пилот. Госпитализация никому не понадобилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Республики Беларусь:

Гражданский вертолет «Робинсон» при полете из Бреста в Минск осуществил экстренную посадку. Это было вызвано тем, что одному из пассажиров стало плохо. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.