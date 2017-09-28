Быть готовыми к накладкам: в Гомеле смоделировали утечку 58 тонн желтого фосфора на железной дороге

Новости Беларуси. Авария на железной дороге привела к утечке желтого фосфора в самом центре Гомеля. 58 тонн химического вещества, воспламеняющегося от простого контакта с воздухом, оказалось всего в километре от центрального вокзала Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ликвидации утечки приняло участие более полусотни человек, десятки единиц техники. Человеческих жертв в ходе специальных учений удалось избежать.

Сергей Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

В других странах имели место последствия схода товарных составов именно с легковоспламеняющимися жидкостями, с химическими веществами. Последствия очень опасные для граждан.

Валерий Федченко, заместитель начальника Гомельского отделения Белорусской железной дороги:

Если идет перевозка желтого фосфора с соблюдением технических условий, то никакой опасности для населения нет. Но мы должны быть готовы к тому, что с подвижным составом может произойти любая накладка.