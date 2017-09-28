Быть готовыми к накладкам: в Гомеле смоделировали утечку 58 тонн желтого фосфора на железной дороге
Новости Беларуси. Авария на железной дороге привела к утечке желтого фосфора в самом центре Гомеля. 58 тонн химического вещества, воспламеняющегося от простого контакта с воздухом, оказалось всего в километре от центрального вокзала Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ликвидации утечки приняло участие более полусотни человек, десятки единиц техники. Человеческих жертв в ходе специальных учений удалось избежать.
Сергей Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
В других странах имели место последствия схода товарных составов именно с легковоспламеняющимися жидкостями, с химическими веществами. Последствия очень опасные для граждан.
Валерий Федченко, заместитель начальника Гомельского отделения Белорусской железной дороги:
Если идет перевозка желтого фосфора с соблюдением технических условий, то никакой опасности для населения нет. Но мы должны быть готовы к тому, что с подвижным составом может произойти любая накладка.
Смоделированная в Гомеле ситуация реально имела место летом 2007 года во Львовской области Украины. Тогда на тушение пожара ушло более суток, временно отселены все ближайшие населенные пункты, госпитализированы 152 человека. По оценкам специалистов, в Украине тогда оказались просто не готовы к подобной аварии.