Быстрее, держимся все: столкновение поездов в Москве сняли на видео пассажиры
Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за последствиями железнодорожной катастрофы, которая произошла 8 апреля поздно вечером на западе российской столицы. Поезд, который следовал по маршруту Москва–Брест, столкнулся с электричкой. С рельсов сошли несколько вагонов.
Жертв удалось избежать, однако пострадали около 50 человек, среди них и есть белорусы.
Многим оказана помощь на месте. Тех пассажиров, которые утром продолжили путь в Беларусь, уже на нашей территории встречали медицинские бригады в Орше, Минске, Барановичах и Бресте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Судя по кадрам этих искореженных составов, удар был действительно мощным. Сложно понять, чьи разбитые стекла и сидения разбирают спасатели: пассажирского поезда «Москва-Брест» или электрички «Москва-Усово». Главное одно – все живы.
Столкновение составов сняли на телефоны сами пассажиры. Это видео уже облетело весь интернет.
Видеозапись:
Мы врезаемся, ребят. Наша электричка врезается. Давайте быстрее пойдем. Быстрее! Держимся все!
Александр Лозовский Екатерина Тарасенко, пассажиры электрички:
Погас свет, и мы 15 минут сидели и не знали, чего ожидать.
Это был обычный рейс Москва-Брест, все по расписанию.
22:03. Поезд только начинает движение. 22.16. По этим же рельсам на встречу электричка.
Уже позже станет известно: сбой тормозной системы произошел именно у межрегионального состава. И сразу появляется информация: машинистам электрички пришлось тормозить, чтобы не сбить оказавшегося на путях человека. Заявление Следственного комитета России часами позднее просто шокировало: следствие пытались обмануть.
Никакого «перебегающего мужчины» не было.
Дмитрий Зайцев, пассажир электропоезда:
Вручную открыли тормоза, разжали их и поезда начал медленно катиться назад. Он набирал скорость и катился назад. Все начали двигаться в конец. Через какое-то время поезд резко остановился, все упали.
Упал в том числе и Дмитрий, от столкновения электрички уже со следовавшим за ней международным поездом «Москва–Брест». Предотвратить аварию пытался и второй машинист, но расстояние было недостаточным...
От мощного удара с рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.
Владимир Пучков, министр по чрезвычайным ситуация России:
Здесь, в зоне ЧС работает более 200 человек и 70 единиц техники. Уточняем план-график восстановления плановой работы железной дороги.
Скорая и спасатели на место происшествия прибыли молниеносно.
Помощь понадобилась полусотне человек. 13 из них были госпитализированы.
Александр Захаревич, начальник пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги:
На момент столкновения в поезде находились 450 пассажиров. 28 пассажирам была оказана медицинская помощь, 13 госпитализировали. Пострадали шесть белорусов, из них трое были госпитализированы.
Камилла Шах, СТВ:
Поезд №3 ждали сегодня рано утром, но он опоздал на 5,5 часов. Это – долгие минуты ожидания и тревог. И вот, наконец, родственники смогут увидеться. Пассажиров встречают не только родные, но и бригады скорой помощи.
К слову, группа российских врачей сопровождала состав до Бреста.
Многим оказывали психологическую помощь во время движения.
Очевидцы:
Было такое ощущение, что сейчас взорвется бомба. Потому что как-то задымилось, потолки пооткрывались, вода полилась на пол. Кто чай пил – кипяток полился на людей.
Произошел какой-то хлопок, все упали, стекла все, паника небольшая.
Все было хорошо, потому что наш состав был в серединке, пострадал только первый вагон. У них там были серьезные травмы, потому что собирали мужчин из вагона, просили помощь. Все прибыли очень быстро, МЧС, спасатели, все было очень оперативно. Все помогали друг другу.
Удар сильный, вот результаты на лице, как видите. Ну, у некоторых похуже.
Поезд стоял, слава богу. Ударилась электричка. Ну, там в доли секунды люди падали с полок, на них чемоданы. Но все живы, самое главное.
В конечном пункте маршрута – Бресте – пострадавший поезд встречали две бригады скорой. Однако никому из прибывших пассажиров медицинская помощь врачей не понадобилась. По факту столкновения пригородной электрички и пассажирского поезда уже начала проверку Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Пострадавшим, в зависимости от тяжести полученных травм, выплатят до двух миллионов российских рублей.