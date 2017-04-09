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Быстрее, держимся все: столкновение поездов в Москве сняли на видео пассажиры

09 апреля 2017 19:20
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Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за последствиями железнодорожной катастрофы, которая произошла 8 апреля поздно вечером на западе российской столицы. Поезд, который следовал по маршруту Москва–Брест, столкнулся с электричкой. С рельсов сошли несколько вагонов.

Жертв удалось избежать, однако пострадали около 50 человек, среди них и есть белорусы.

Многим оказана помощь на месте. Тех пассажиров, которые утром продолжили путь в Беларусь, уже на нашей территории встречали медицинские бригады в Орше, Минске, Барановичах и Бресте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Быстрее, держимся все: столкновение поездов в Москве сняли на видео пассажиры-1

Судя по кадрам этих искореженных составов, удар был действительно мощным. Сложно понять, чьи разбитые стекла и сидения разбирают спасатели: пассажирского поезда «Москва-Брест» или электрички «Москва-Усово». Главное одно – все живы.

Столкновение составов сняли на телефоны сами пассажиры. Это видео уже облетело весь интернет.

Видеозапись:
Мы врезаемся, ребят. Наша электричка врезается. Давайте быстрее пойдем. Быстрее! Держимся все!

Быстрее, держимся все: столкновение поездов в Москве сняли на видео пассажиры-4

Александр Лозовский Екатерина Тарасенко, пассажиры электрички:
Погас свет, и мы 15 минут сидели и не знали, чего ожидать.

Это был обычный рейс Москва-Брест, все по расписанию.

22:03. Поезд только начинает движение. 22.16. По этим же рельсам на встречу электричка.

Уже позже станет известно: сбой тормозной системы произошел именно у межрегионального состава. И сразу появляется информация: машинистам электрички пришлось тормозить, чтобы не сбить оказавшегося на путях человека. Заявление Следственного комитета России часами позднее просто шокировало: следствие пытались обмануть.

Никакого «перебегающего мужчины» не было.

Быстрее, держимся все: столкновение поездов в Москве сняли на видео пассажиры-7

Дмитрий Зайцев, пассажир электропоезда:
Вручную открыли тормоза, разжали их и поезда начал медленно катиться назад. Он набирал скорость и катился назад. Все начали двигаться в конец. Через какое-то время поезд резко остановился, все упали.

Упал в том числе и Дмитрий, от столкновения электрички уже со следовавшим за ней международным поездом «Москва–Брест». Предотвратить аварию пытался и второй машинист, но расстояние было недостаточным...

От мощного удара с рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.

Владимир Пучков, министр по чрезвычайным ситуация России:
Здесь, в зоне ЧС работает более 200 человек и 70 единиц техники. Уточняем план-график восстановления плановой работы железной дороги.

Скорая и спасатели на место происшествия прибыли молниеносно.

Помощь понадобилась полусотне человек. 13 из них были госпитализированы.

Быстрее, держимся все: столкновение поездов в Москве сняли на видео пассажиры-10

Александр Захаревич, начальник пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги:
На момент столкновения в поезде находились 450 пассажиров. 28 пассажирам была оказана медицинская помощь, 13 госпитализировали. Пострадали шесть белорусов, из них трое были госпитализированы.

Камилла Шах, СТВ:
Поезд №3 ждали сегодня рано утром, но он опоздал на 5,5 часов. Это – долгие минуты ожидания и тревог. И вот, наконец, родственники смогут увидеться. Пассажиров встречают не только родные, но и бригады скорой помощи.

К слову, группа российских врачей сопровождала состав до Бреста.

Многим оказывали психологическую помощь во время движения.

Очевидцы:
Было такое ощущение, что сейчас взорвется бомба. Потому что как-то задымилось, потолки пооткрывались, вода полилась на пол. Кто чай пил – кипяток полился на людей.

Произошел какой-то хлопок, все упали, стекла все, паника небольшая.

Все было хорошо, потому что наш состав был в серединке, пострадал только первый вагон. У них там были серьезные травмы, потому что собирали мужчин из вагона, просили помощь. Все прибыли очень быстро, МЧС, спасатели, все было очень оперативно. Все помогали друг другу.

Быстрее, держимся все: столкновение поездов в Москве сняли на видео пассажиры-13

Удар сильный, вот результаты на лице, как видите. Ну, у некоторых похуже.

Поезд стоял, слава богу. Ударилась электричка. Ну, там в доли секунды люди падали с полок, на них чемоданы. Но все живы, самое главное.

В конечном пункте маршрута – Бресте – пострадавший поезд встречали две бригады скорой. Однако никому из прибывших пассажиров медицинская помощь врачей не понадобилась. По факту столкновения пригородной электрички и пассажирского поезда уже начала проверку Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Пострадавшим, в зависимости от тяжести полученных травм, выплатят до двух миллионов российских рублей.

# происшествия # Фотофакт # Владимир Пучков # Авария в России # Дмитрий Зайцев # Александр Лозовский # Александр Захаревич # Екатерина Тарасенко # Камилла Шах

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