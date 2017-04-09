Быстрее, держимся все: столкновение поездов в Москве сняли на видео пассажиры

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за последствиями железнодорожной катастрофы, которая произошла 8 апреля поздно вечером на западе российской столицы. Поезд, который следовал по маршруту Москва–Брест, столкнулся с электричкой. С рельсов сошли несколько вагонов. Жертв удалось избежать, однако пострадали около 50 человек, среди них и есть белорусы. Многим оказана помощь на месте. Тех пассажиров, которые утром продолжили путь в Беларусь, уже на нашей территории встречали медицинские бригады в Орше, Минске, Барановичах и Бресте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Судя по кадрам этих искореженных составов, удар был действительно мощным. Сложно понять, чьи разбитые стекла и сидения разбирают спасатели: пассажирского поезда «Москва-Брест» или электрички «Москва-Усово». Главное одно – все живы.

Столкновение составов сняли на телефоны сами пассажиры. Это видео уже облетело весь интернет. Видеозапись:

Мы врезаемся, ребят. Наша электричка врезается. Давайте быстрее пойдем. Быстрее! Держимся все!

Александр Лозовский Екатерина Тарасенко, пассажиры электрички:

Погас свет, и мы 15 минут сидели и не знали, чего ожидать.

Это был обычный рейс Москва-Брест, все по расписанию. 22:03. Поезд только начинает движение. 22.16. По этим же рельсам на встречу электричка. Уже позже станет известно: сбой тормозной системы произошел именно у межрегионального состава. И сразу появляется информация: машинистам электрички пришлось тормозить, чтобы не сбить оказавшегося на путях человека. Заявление Следственного комитета России часами позднее просто шокировало: следствие пытались обмануть. Никакого «перебегающего мужчины» не было.

Дмитрий Зайцев, пассажир электропоезда:

Вручную открыли тормоза, разжали их и поезда начал медленно катиться назад. Он набирал скорость и катился назад. Все начали двигаться в конец. Через какое-то время поезд резко остановился, все упали.

Упал в том числе и Дмитрий, от столкновения электрички уже со следовавшим за ней международным поездом «Москва–Брест». Предотвратить аварию пытался и второй машинист, но расстояние было недостаточным... От мощного удара с рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда. Владимир Пучков, министр по чрезвычайным ситуация России:

Здесь, в зоне ЧС работает более 200 человек и 70 единиц техники. Уточняем план-график восстановления плановой работы железной дороги. Скорая и спасатели на место происшествия прибыли молниеносно. Помощь понадобилась полусотне человек. 13 из них были госпитализированы.

Александр Захаревич, начальник пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги:

На момент столкновения в поезде находились 450 пассажиров. 28 пассажирам была оказана медицинская помощь, 13 госпитализировали. Пострадали шесть белорусов, из них трое были госпитализированы.

Камилла Шах, СТВ:

Поезд №3 ждали сегодня рано утром, но он опоздал на 5,5 часов. Это – долгие минуты ожидания и тревог. И вот, наконец, родственники смогут увидеться. Пассажиров встречают не только родные, но и бригады скорой помощи. К слову, группа российских врачей сопровождала состав до Бреста. Многим оказывали психологическую помощь во время движения. Очевидцы:

Было такое ощущение, что сейчас взорвется бомба. Потому что как-то задымилось, потолки пооткрывались, вода полилась на пол. Кто чай пил – кипяток полился на людей. Произошел какой-то хлопок, все упали, стекла все, паника небольшая. Все было хорошо, потому что наш состав был в серединке, пострадал только первый вагон. У них там были серьезные травмы, потому что собирали мужчин из вагона, просили помощь. Все прибыли очень быстро, МЧС, спасатели, все было очень оперативно. Все помогали друг другу.