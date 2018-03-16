Были оторваны части кузова, вырван двигатель. Под Барановичами в ДТП погиб 25-летний водитель Renault
Новости Беларуси. В Барановичском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла ночью 16 марта. За рулем Renault находился 25-летний мужчина. На закруглении дороги влево водитель неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, съехал на правую обочину, где транспортное средство несло юзом около 70 метров.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Автомобиль опрокинулся. Из-за сильного удара были оторваны части кузова, вырван двигатель, а пассажира выбросило из салона транспортного средства.
В результате аварии водитель погиб на месте, а пассажир – его жена – была доставлена в медучреждение с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавшая была в нетрезвом состоянии.
И водитель, и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Проводится проверка.
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