Были оторваны части кузова, вырван двигатель. Под Барановичами в ДТП погиб 25-летний водитель Renault

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла ночью 16 марта. За рулем Renault находился 25-летний мужчина. На закруглении дороги влево водитель неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, съехал на правую обочину, где транспортное средство несло юзом около 70 метров.

Новости Беларуси. В Барановичском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Автомобиль опрокинулся. Из-за сильного удара были оторваны части кузова, вырван двигатель, а пассажира выбросило из салона транспортного средства.

В результате аварии водитель погиб на месте, а пассажир – его жена – была доставлена в медучреждение с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавшая была в нетрезвом состоянии.

И водитель, и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.