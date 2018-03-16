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Были оторваны части кузова, вырван двигатель. Под Барановичами в ДТП погиб 25-летний водитель Renault

16 марта 2018 09:24
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Новости Беларуси. В Барановичском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла ночью 16 марта. За рулем Renault находился 25-летний мужчина. На закруглении дороги влево водитель неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, съехал на правую обочину, где транспортное средство несло юзом около 70 метров.

Были оторваны части кузова, вырван двигатель. Под Барановичами в ДТП погиб 25-летний водитель Renault-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Автомобиль опрокинулся. Из-за сильного удара были оторваны части кузова, вырван двигатель, а пассажира выбросило из салона транспортного средства.

В результате аварии водитель погиб на месте, а пассажир – его жена – была доставлена в медучреждение с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавшая была в нетрезвом состоянии.

И водитель, и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Были оторваны части кузова, вырван двигатель. Под Барановичами в ДТП погиб 25-летний водитель Renault-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Проводится проверка.

В конце января нынешнего года в Воложинском районе произошло страшное ДТП. Погибла многодетная мать и двое детей, ещё два ребёнка были госпитализированы.

Подробности жуткой аварии, которая унесла 3 жизни (читать далее).

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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