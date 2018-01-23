В Минском районе автомобиль наехал на 68-летнюю женщину, которая двигалась по переходу

Новости Беларуси. В Минском районе тяжелые травмы получила 68-летняя жительница Минска в ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Женщина двигалась по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль. Авария произошла в сумерках, пострадавшая не была обозначена светоотражающими элементами. Обстоятельства ДТП выясняются.

А в Колодищах нетрезвый водитель не разъехался с трактором, водитель которого не имел удостоверения. Оба участника аварии получили травмы, один из них – в больнице.