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В Минском районе автомобиль наехал на 68-летнюю женщину, которая двигалась по переходу

23 января 2018 17:51
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Новости Беларуси. В Минском районе тяжелые травмы получила 68-летняя жительница Минска в ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Минском районе автомобиль наехал на 68-летнюю женщину, которая двигалась по переходу-1

Женщина двигалась по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль. Авария произошла в сумерках, пострадавшая не была обозначена светоотражающими элементами. Обстоятельства ДТП выясняются.

А в Колодищах нетрезвый водитель не разъехался с трактором, водитель которого не имел удостоверения. Оба участника аварии получили травмы, один из них – в больнице.

В Минском районе автомобиль наехал на 68-летнюю женщину, которая двигалась по переходу-4

# происшествия # Фотофакт # ДТП

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