«Был хлопок». Что известно о взрыве в гаражном кооперативе в Минске, где были повреждены 7 автомобилей

Новости Беларуси. Происшествие в Минске. 9 ноября в пожарную службу МЧС поступило сообщение о сильном взрыве в гаражном кооперативе по улице Автомобилистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место события тут же выехали спасатели, медики, Следственный комитет и наша съемочная группа. Корреспондент Юлия Стриго с подробностями.

Юлия Стриго, корреспондент:

Мы находимся на территории того самого гаражного кооператива. На месте работает Следственный комитет, проходит опрос очевидцев, в том числе ведется съемка с квадрокоптера места происшествия. Это поможет восстановить линию событий и выяснить причины взрыва. Пока можно сказать только о потерях – они внушительные. Повреждены шесть гаражей и семь автомобилей.

Очевидцы все как один вспоминают сильный хлопок и вибрацию, которая пошла под ногами. Понять, что случилось, было сложно. Огня не было, лишь сильный столб дыма, за которым сразу оценить масштаб случившегося было невозможно.

Там хранится мой автомобиль. Был хлопок, открылась дверь. Не поняли, вышли. Потом уже тут увидели столб дыма. Прибежали, кирпичи быстренько начали разбирать, с машин скидывать. Вроде бы там в гараже никого не было.

МЧС сработали быстро. По словам сообщивших о взрыве, спасатели приехали спустя три минуты после звонка. За ними следом скорая помощь и Следственный комитет.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

В 14.20 спасателям поступило сообщение о взрыве в гаражном кооперативе по улице Автомобилистов, 12. Сообщил о происшествии очевидец. Прибывшими подразделениями выяснилось, что произошел взрыв в одном из гаражей. В результате происшествия были повреждены полностью четыре гаража, два – частично повреждены, также повреждены семь легковых автомобилей.

Общая территория, охваченная взрывом, – 200 квадратных метров. Ущерб в результате происшествия внушительный. Очевидцы говорят: повезло с крышей гаражей – покрытие достаточно легкое. Иначе взрыв был бы куда мощнее. Осмотр места продолжался до позднего вечера.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску:

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 219 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности». Для установления причины взрыва планируется назначение необходимых экспертных исследований, производство которых будет поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.