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Брест: семейная пара похитила из роддома собственного ребенка, угрожая врачу ножом

30 апреля 2015 14:54
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Новости Беларуси. Шокирующая новость пришла из Бреста. В среду вечером из роддома был похищен ребенок. Забрали малютку родные мать с отцом.

Как сообщили в Следственном комитете, супруги страдают психическим заболеванием и не могут выполнять родительские обязанности.

Пресс-служба управления Следственного комитета по Брестской области:
Брестчанин совместно со своей женой, 1992 года рождения, пришел в учреждение здравоохранения, где на лечении находилась их новорожденная дочь. Во время посещения с соблюдением правил внутреннего распорядка матери разрешили взять ребенка на руки. При выходе из палаты, врач пояснила, что покидать помещение с ребенком  им запрещено. В этот момент мужчина достал нож, и, угрожая им медицинскому работнику, покинул медицинское учреждение с супругой и ребенком.

Врач, немедля ни секунды, сообщила в милицию. Сотрудники органов внутренних дел оперативно их разыскали и задержали. Ребенок возвращен в родильный дом. Отца малышки задержали, в данный момент с ним работают следователи.

# происшествия # Нападение

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