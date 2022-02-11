Произошло тление в системе вентиляции. В минском метро утром 11 февраля было закрыто движение

Новости Беларуси. Инцидент в минском метро. 11 февраля пассажиры Московской линии в утренний час пик не смогли воспользоваться привычным видом транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за задымления временно было приостановлено движение поездов. Позже выяснилось, что на станции «Октябрьская» происходило тление в системе вентиляции транспортных тоннелей. Теперь метрополитен работает в штатном режиме.