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Произошло тление в системе вентиляции. В минском метро утром 11 февраля было закрыто движение

11 февраля 2022 07:53
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Новости Беларуси. Инцидент в минском метро. 11 февраля пассажиры Московской линии в утренний час пик не смогли воспользоваться привычным видом транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произошло тление в системе вентиляции. В минском метро утром 11 февраля было закрыто движение-1

Из-за задымления временно было приостановлено движение поездов. Позже выяснилось, что на станции «Октябрьская» происходило тление в системе вентиляции транспортных тоннелей. Теперь метрополитен работает в штатном режиме.

# Минское метро # происшествия # Фотофакт

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