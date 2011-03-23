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Бомбардировка Ливии продолжились. Германии и Турция против руководства операцией НАТО

23 марта 2011 09:04
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В столице Триполи прогремела серия из шести мощных взрывов. Всего же за одни только прошедшие сутки по целям в Ливии было выпущено 20 крылатых ракет типа «Томагавк».

Коалиционные силы заявляют, что целями были исключительно объекты ПВО. Но очевидцы в Ливии говорят, что ракеты падают на жилые кварталы. О погибших и раненых информация поступает крайне противоречивая. Но ясно, что без жертв здесь, в том числе и среди мирного населения, не обойдется. Спасаясь от налетов, ливийцы тысячами бегут из столицы и крупных городов.

Тем временем, силы коалиции все еще не определились с руководством операцией в Ливии. Командование может перейти к НАТО, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но это требует согласия всех членов альянса, а давать его пока отказываются Германия и Турция. Всякую возможность передачи командования Североатлантическому альянсу отвергали ранее и в Париже.

Франция, по мнению экспертов, с самого начала хотела быть во главе операции. Ведь именно она выступила инициатором иностранного вмешательства и фактически спровоцировала военную агрессию против Ливии.

# происшествия # Фотофакт

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