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Более 500 солдат из полка Королевы Великобритании заболели чесоткой

08 апреля 2013 08:36
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Новости Великобритании. Около пятисот солдат пехотного гвардейского полка  Королевы Великобритании Елизаветы II заболели чесоткой. По предварительным данным, заразиться военнослужащие могли в Германии, где недавно были на учениях.

Колдстримский полк – старейшее подразделение регулярной армии Великобритании, основанное ещё в 1650 году Оливером Кромвелем. Как отмечают британские СМИ, эпидемии чесотки в британских войсках не было уже 60 лет.

«Шеф полка» отмечает, что букингемская эпидемия чесотки не затронула королеву, равно как и членов её фамилии.

Ошибочно думать, что чесотка –  заболевание асоциальных групп населения, людей с низким уровнем гигиены. Заражение чаще всего происходит при тесном контакте с больным человеком, а также через вещи и предметы, бывшие у него в употреблении (белье, одежду, полотенца, мочалки и др.). Основная жалоба у заболевших – сильный зуд вечером и ночью, когда клещ наиболее активен. Медицина предлагает специальные средства, позволяющие свести риск заражения к минимуму (смотрите видео).

# происшествия # Вирусные заболевания

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