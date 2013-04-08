Более 500 солдат из полка Королевы Великобритании заболели чесоткой

Новости Великобритании. Около пятисот солдат пехотного гвардейского полка Королевы Великобритании Елизаветы II заболели чесоткой. По предварительным данным, заразиться военнослужащие могли в Германии, где недавно были на учениях.



Колдстримский полк – старейшее подразделение регулярной армии Великобритании, основанное ещё в 1650 году Оливером Кромвелем. Как отмечают британские СМИ, эпидемии чесотки в британских войсках не было уже 60 лет.



«Шеф полка» отмечает, что букингемская эпидемия чесотки не затронула королеву, равно как и членов её фамилии.

Ошибочно думать, что чесотка – заболевание асоциальных групп населения, людей с низким уровнем гигиены. Заражение чаще всего происходит при тесном контакте с больным человеком, а также через вещи и предметы, бывшие у него в употреблении (белье, одежду, полотенца, мочалки и др.). Основная жалоба у заболевших – сильный зуд вечером и ночью, когда клещ наиболее активен. Медицина предлагает специальные средства, позволяющие свести риск заражения к минимуму (смотрите видео).