Более 500 кг насвая изъяли правоохранители во время спецоперации: к ответственности привлечены 29 человек

Новости Беларуси. Дурманящий «гость» из Средней Азии. Более полутонны насвая изъяли правоохранители во время последней спецоперации. И, хотя длилась она чуть более недели, результаты впечатляют: 54 факта распространения, 25 человек привлечены к административной ответственности, еще 29 материалов проверок направлены в налоговые инспекции.

Что примечательно, количества изъятого насвая (а это 530 килограммов) хватило бы на 27 тысяч доз стоимостью около 700 миллионов белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Мы отмечаем активизацию криминального элемента по поставкам насвая на территорию Республики Беларусь. За последние несколько лет уже из оборота оперативниками изъято более 4,5 тонн. Что касается насвая, за этой аббревиатурой – некурительное табачное изделие – скрывается достаточно серьезное наркотическое вещество. Потому что оно вызывает не только порой необратимые физические и психические изменения в организме потребителя, оно еще служит своеобразной стартовой площадкой для того, чтобы потребитель, что называется, перепрыгнул на более тяжелые, на более сильнодействующие наркотики.

Расслабляющая забава или все же неприкрытая угроза? Для правоохранителей ответ однозначен. И по оперативной практике, и по результатам, проведенного ведомством опроса. Ответственность за хранение, употребление, перемещение и реализацию некурительных табачных смесей должна быть ужесточена.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Министерство внутренних дел проанализировало ситуацию, вышло с предложением по, скажем так, о нормативном акте как Декрет Президента, который бы саккумулировал в себя все действия, направленные против насвая. Это будет такой симбиоз где-то шестого Декрета, первого Декрета, который включит в себя и административную ответственность за насвай, и противодействие по распространению, в том числе в сети Интернет и в общественных местах.