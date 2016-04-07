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Пьяная компания на Ford врезалась в столб, скрываясь от погони в Лиде – пассажир вылетел из салона

07 апреля 2016 14:11
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Новости Беларуси. Уходя от погони, 22-летний водитель Ford не справился с управлением. Автомобиль снес дорожный знак и наскочил на столб. Последствия аварии могли быть куда серьезнее: непристегнутый ремнем безопасности пассажир вылетел из салона. С травмами различной степени тяжести он оказался на больничной койке.

За некоторое время до случившегося в милицию позвонил очевидец.

Пьяная компания на Ford врезалась в столб, скрываясь от погони в Лиде – пассажир вылетел из салона -1

Человек сообщил о том, что пьяный мужчина пытается сесть за руль. 

УГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Гражданин позвонил в милицию и сообщил, что пьяный юноша может поехать за рулем автомобиля. На место сразу выбыл экипаж Департамента охраны, в присутствии которого «Форд» начал движение. Туда же приехал сотрудник ГАИ, сигнал об остановке которого водитель проигнорировал. Резко увеличив скорость, лихач попытался скрыться. На улице Коммунистической вблизи перекрестка с улицей Горького он потерял управление, снес дорожный знак и наскочил на матчу освещения.

В ГАИ отметили, что на этом же перекрестке 9 августа 2008 года по вине пьяного водителя произошла авария, в которой погибли шесть человек.

# происшествия # Авария в Гродненской области # Фотофакт

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