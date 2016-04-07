Новости Беларуси. В Минске участились случаи пожаров из-за палов травы. Очередное возгорание произошло сегодня в Первомайском районе на улице Шугаева.

Чаще всего трава горит в частном секторе, когда минчане с помощью огня благоустраивают территорию. Часто из-за этого возникают пожары. За что хозяева могут поплатиться не только собственным имуществом, но и внушительным штрафом.

Вторая причина возгораний — окурки, которые минчане выбрасывают из автомобилей и вдоль проезжей части. С приходом тепла в Минске объявлена пожароопасная ситуация, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.