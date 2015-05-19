Коллега-убийца: задержан подозреваемый в убийстве двух гомельчанок

Новости Беларуси. Гомельские милиционеры задержали подозреваемого в убийстве 26-летней женщины. В минувшие выходные с заявлением о её исчезновении в правоохранительные органы обратился супруг. Уже на вторые сутки 32-летний подозреваемый в тяжком преступлении был задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Чикунов, начальник Управления уголовного розыска Криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома:

Супруга уехала из дома на работу. И, как выяснилось, до работы не доехала. Оснований не прибыть на работу, известных всем, не было. Лицо, которое мы могли подозревать в совершении этого преступления уже было фактически доставлено в Советский Отдел внутренних дел. Товарищ, могу так сказать, ранее судимый за грабеж. Работал же на этом предприятии. Со следствием мы все-таки сходимся к тому, что везде был половой мотив.

У милиционеров также есть основания предполагать, что задержанный может быть причастен к убийству ещё одной молодой гомельчанки. Девушка исчезла в середине июля прошлого года и до сих пор о её судьбе ничего не было известно. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной её смерти. Стоит заметить, что обе погибшие и подозреваемый работали на одном предприятии и были знакомы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.