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Коллега-убийца: задержан подозреваемый в убийстве двух гомельчанок

19 мая 2015 08:24
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Новости Беларуси. Гомельские милиционеры задержали  подозреваемого в убийстве 26-летней женщины. В минувшие выходные  с заявлением о её исчезновении в правоохранительные органы обратился супруг. Уже на вторые сутки 32-летний подозреваемый в тяжком преступлении был задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Чикунов, начальник Управления уголовного розыска Криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома:
Супруга уехала из дома на работу. И, как выяснилось, до работы не доехала. Оснований не прибыть на работу, известных всем, не было. Лицо, которое мы могли подозревать в совершении этого преступления уже было фактически доставлено в Советский Отдел внутренних дел. Товарищ, могу так сказать, ранее судимый за грабеж. Работал же на этом предприятии. Со следствием мы все-таки сходимся к тому, что везде был половой мотив.

У милиционеров также есть основания предполагать, что задержанный может быть причастен к убийству ещё одной молодой гомельчанки. Девушка исчезла в середине июля прошлого года и до сих пор о её судьбе ничего не было известно. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной её смерти. Стоит заметить, что обе погибшие и подозреваемый работали на одном предприятии и были знакомы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

 

# происшествия # Убийство # Виктор Чикунов

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