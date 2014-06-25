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На четырех станциях метро в Каире прогремели взрывы, обезврежено еще одно взрывное устройство. Ранены 5 человек

25 июня 2014 10:05
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Новости Египта. Серия взрывов прогремела в Каирском метро. На нескольких станциях сработали сразу 4 самодельные бомбы. По последним данным, ранения различной степени тяжести получили как минимум 5 человек. На пострадавших станциях работают спасатели и полиция.

Подробности происшествия пока неизвестны. Поступает информация о том, что саперам удалось обнаружить и обезвредить еще одно взрывное устройство. Сейчас движение поездов метрополитена частично восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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