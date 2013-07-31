Более 22 тысяч японцев получили тепловые удары в июле, 44 человека погибли от жары

Новости Японии. В Японии июль побил рекорд, правда печальный. Более 22 тысяч японцев были доставлены в больницы с тепловыми ударами в этом месяце. Погибли по меньшей мере 44.

Практически каждый второй пострадавший – старше 65 лет, каждый шестой – ребенок. Многие получили тепловые удары в душных помещениях, чаще всего – у себя дома.

Ранее японские метеорологи объявили июль самым жарким за полвека. Населению страны из-за жары рекомендуется меньше находиться на солнце, включать кондиционеры и употреблять как можно больше воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.