Более 200 человек погибли в результате двойного теракта в Нигерии

Новости Нигерии. Число жертв двойного теракта в Нигерии превысило 200 человек. Два мощных взрыва прогремели в городе Джос.

Сначала на воздух взлетел заминированный грузовик. Через 20 минут, кода на месте трагедии уже работали спасатели, раздался второй взрыв – бомба была заложена в припаркованный неподалеку микроавтобус.

Медики не исключают, что число жертв может значительно возрасти. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

Ни одна из экстремистских группировок ответственность за теракт на себя не взяла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.