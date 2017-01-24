Новости Беларуси. Экстрим с хеппи-эндом. Российские спасатели отыскали в горах под Сочи двух заблудившихся сноубордистов из Беларуси. Заплутали туристы в районе поселка Красная поляна накануне вечером.

На сообщение спасатели отреагировали оперативно.

Поисковая операция началась в 18.30 по местному времени и заняла всего три часа, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Ляхоцкий, прес-секретарь Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС»:

Благодаря действиям спасателей туристов нашли в тот же день на южном склоне хребта Аибга – их вывели из сложного горного рельефа в безопасный район на территорию горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Экстремалы отделались лишь легким испугом.

Помощь медиков мужчинам не понадобилась (здесь подробнее).