Прямой эфир

«Благодаря действиям спасателей туристов нашли в тот же день на южном склоне хребта Аибга»

24 января 2017 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экстрим с хеппи-эндом. Российские спасатели отыскали в горах под Сочи двух заблудившихся сноубордистов из Беларуси. Заплутали туристы в районе поселка Красная поляна накануне вечером.

На сообщение спасатели отреагировали оперативно.

Поисковая операция началась в 18.30 по местному времени и заняла всего три часа, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Ляхоцкий, прес-секретарь Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС»:
Благодаря действиям спасателей туристов нашли в тот же день на южном склоне хребта Аибга – их вывели из сложного горного рельефа в безопасный район на территорию горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Экстремалы отделались лишь легким испугом.

Помощь медиков мужчинам не понадобилась (здесь подробнее).

# происшествия # Происшествия в лесу

Другие новости рубрики

Все новости
В горах Сочи разыскали двух заблудившихся сноубордистов из Минска
24 января 2017 09:57

В горах Сочи разыскали двух заблудившихся сноубордистов из Минска

Мать выбросила новорожденного в мусоропровод: завершено расследование дела о покушении на убийство в Мачулищах
24 января 2017 09:09

Мать выбросила новорожденного в мусоропровод: завершено расследование дела о покушении на убийство в Мачулищах

Скончался мужчина, получивший травму позвоночника в «Силичах»
23 января 2017 18:40

Скончался мужчина, получивший травму позвоночника в «Силичах»