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Очередной несчастный случай с белорусскими рабочими в России. Взорвалась емкость с топливом

17 октября 2013 16:13
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Новости России. Очередной несчастный случай с белорусскими рабочими в России. На этот раз наши соотечественники пострадали в Санкт-Петербурге. Во время сварочных работ произошел взрыв емкости с топливом. В результате травмы получили трое строителей, в том числе два гражданина Беларуси. С ожогами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Накануне в Подмосковье при пожаре в строительной бытовке погибли два наших соотечественника. Их личности уже установлены – это родные братья. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Несчастный случай

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