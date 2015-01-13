Берлинский мост рухнул в Калининграде, 4 человека погибли – возбуждено уголовное дело

Новости России. Опора старого Берлинского моста рухнула утром 13 января. Обрушение объекта произошло как раз в то время, когда его разбирали строители. В результате четыре работника погибли, еще двое получили серьезные травмы.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело.

Причиной обрушения Берлинского моста, по версии следствия, стало несоблюдение необходимых мер безопасности при демонтажных работах. По данным интернет-издания «Новый Калининград.Ru», предварительно установлено, что незадолго до трагедии рабочие и строительная техника находились на демонтируемом мосту.

Берлинский мост был построен в 1938 году. Его давно признали аварийным, но демонтаж начали только осенью 2014 года.

Ранее, еще за месяц до трагедии, губернатор региона Николай Цуканов признался, что пытался сохранить Берлинский мост и избежать его сноса.



Николай Цуканов, губернатор Калининградской области:

Я максимально долго боролся за Берлинский мост. Так же, как и большинство калининградцев, я родился с ним и надеялся, что он будет украшать наш город. Это, конечно, не совсем украшение, а скорее напоминание об истории, своего рода музей под открытым небом. Я считаю, что он должен был остаться, но невозможно это было сделать технически, потому что он не вписывался в створ дороги. А для того, чтобы сместить трассу чуть левее и сохранить мост, пришлось бы всю дорогу переносить, это миллиарды рублей.

Руины имеют сходство с разведенным мостом. Это породило городскую легенду.

Жители города рассказывают, что отступающие немецкие войска развели мост, и за последующие шестьдесят лет его так и не свели (две из четырех полос, частично разрушенные во время Великой Отечественной войны, так и не были восстановлены).

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