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В Бразилии во время учений рухнул военный вертолёт – есть погибшие

09 августа 2023 11:45
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Новости Бразилии. Два человека погибли, еще шестеро пострадали при крушении военного вертолета в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии во время учений рухнул военный вертолёт – есть погибшие-1

Всего на борту в момент ЧП находились 14 военнослужащих. Авиакатастрофа произошла во время учений по воздушному десантированию. По словам очевидцев, вертолет потерял скорость, после чего рухнул на землю. Что привело к трагедии, сейчас выясняют специалисты, которые работают на месте крушения.

# Крушение вертолета # Новости Бразилии # Фотофакт

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