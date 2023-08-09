В Бразилии во время учений рухнул военный вертолёт – есть погибшие

Новости Бразилии. Два человека погибли, еще шестеро пострадали при крушении военного вертолета в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на борту в момент ЧП находились 14 военнослужащих. Авиакатастрофа произошла во время учений по воздушному десантированию. По словам очевидцев, вертолет потерял скорость, после чего рухнул на землю. Что привело к трагедии, сейчас выясняют специалисты, которые работают на месте крушения.