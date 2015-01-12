34-летний судья, пропавший без вести, найден мертвым в Солигорском районе

Новости Беларуси. Тело мужчины обнаружили в лесном массиве в Солигорском районе 11 января.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

В ходе проведения осмотра места происшествия, тела погибшего, а также других следственных действий, есть основания полагать, что данная смерть не носит криминальный характер. Назначен ряд исследований, в том числе и судебно-медицинская экспертиза, призванная установить точную причину смерти. В настоящее время следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками, Государственным комитетом судебных экспертиз проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств случившегося.

Мужчину искали месяц – с 15 декабря. К поискам, помимо милиции, подключились военные, спасатели и волонтёры.