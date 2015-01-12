Речица: школьник напоролся на металлический прут, пытаясь перелезть через забор

Новости Беларуси. Третьеклассник напоролся на прут при попытке перелезть через забор, ограждающий частный дом.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

Сообщение о том, что третьекласснику в Речице понадобилась помощь спасателей, поступило от фельдшера станции скорой помощи. Медики прибыли по вызову о том, что ребенок напоролся на металлический прут. Работниками МЧС, при помощи угловой шлифовальной машинки с отрезным кругом, была произведена работа по освобождению руки ребёнка.

Уже в больнице удалили прут и наложили швы. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.

Как показывает практика, белорусы нередко попадают в нестандартные ситуации. Среди которых – падение в канализационный люк, застревание в качелях, скамейках. Некоторые умудряются надеть на палец кольцо, которое невозможно снять самостоятельно или засунуть пальцы в отверстия почтового ящика.

К сожалению, далеко не все курьёзы заканчиваются благополучно. Напомним, иномарку с тремя людьми зажало между МАЗом и КамАЗом. Спасатели освободили пассажиров легкового авто, одна пассажирка погибла, водителя и другую забрали врачи «скорой». Чтобы обеспечить доступ спасателей к авто на место происшествия пригнали автокран (смотрите видео).