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Речица: школьник напоролся на металлический прут, пытаясь перелезть через забор

12 января 2015 12:46
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Новости Беларуси. Третьеклассник напоролся на прут при попытке перелезть через забор, ограждающий частный дом.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:
Сообщение о том, что третьекласснику в Речице понадобилась помощь спасателей, поступило от  фельдшера станции скорой помощи. Медики прибыли по вызову о том, что ребенок напоролся на металлический прут. Работниками МЧС, при помощи угловой шлифовальной машинки с отрезным кругом, была произведена работа по освобождению руки ребёнка.

Уже в больнице удалили прут и наложили швы. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.

Как показывает практика, белорусы нередко попадают в нестандартные ситуации. Среди которых – падение в канализационный люк, застревание в качелях, скамейках. Некоторые умудряются надеть на палец кольцо, которое невозможно снять самостоятельно или засунуть пальцы в отверстия почтового ящика.

К сожалению, далеко не все курьёзы заканчиваются благополучно. Напомним, иномарку с тремя людьми зажало между МАЗом и КамАЗом. Спасатели освободили пассажиров легкового авто, одна пассажирка погибла, водителя и другую забрали врачи «скорой». Чтобы обеспечить доступ спасателей к авто на место происшествия пригнали автокран (смотрите видео).

# происшествия # Несчастный случай

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