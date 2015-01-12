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Минск: 7-летняя девочка провалилась в открытый колодец, когда с сестрой разнимала дерущихся мальчиков

12 января 2015 16:30
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Новости Беларуси. Семилетняя девочка провалилась в колодец ливневой канализации на улице Горецкого. О том, что малышка в беде, спасателям сообщила ее старшая сестра.

Позже выяснилось, что девочки возвращались домой из школы и увидели мальчиков, дерущихся на зеленой зоне.

Сестры попытались разнять хулиганов. Младшая, судя по всему, не заметила открытый колодец и упала в него.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
По предварительной версии события развивались следующим образом: сёстры возвращались  из школы, увидели дерущихся мальчиков на зеленой зоне по ул. Горецкого (напротив дома № 55) и побежали их разнимать. Младшая девочка не заметила открытый колодец (глубина 3 метра, диаметр 50 см) и упала в него. Спасатели с использованием жестких носилок и веревки спасли школьницу и передали медикам.

К счастью, жизнь девочки вне опасности.

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# происшествия # Несчастный случай

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