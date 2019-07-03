Белорусский автобус с пассажирами попал в ДТП под Одессой

Новости Беларуси. Автобус из Беларуси попал в ДТП под Одессой.

По информации Патрульной полиции, происшествие случилось ночью 2 июля. Установлено, что водитель грузовика КАМАЗ не учел дорожных обстоятельств и бокового интервала и столкнулся с рейсовым автобусом Neoplan, следовавшим по маршруту Минск – Одесса.

Автобус зажало между грузовиком и металлическим отбойником. Эвакуация людей проводилась через лобовое стекло автобуса. За пассажирами прибыл другой автобус для продолжения рейса.

Никто не пострадал. По факту ДТП составлен административный протокол.