Белорусские строители уже возводят жилые кварталы в пострадавшей от наводнения Венесуэле

11 декабря из Беларуси в Венесуэлу вылетела рабочая группа. Это эксперты сразу нескольких ведомств. В течение недели они изучат последствия наводнений и основные нужды Боливарианской республики в наших МАЗах, тракторах и Белазах. В составе группы: МЧС, Минстройархитектуры, Минэкономики и Министество промышленности.

После стихии основная проблема в Венесуэле – жилье. Белорусские специалисты собираются предложить серию быстровозводимых одноэтажных домов. Это постройки из легкого металлического и деревянного каркаса. Их будут производить в Беларуси, а собирать в Боливарианской республике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Возводить начнут буквально с колес. Застроить необходимо полтора миллиона метров квадратных. Это как за год в Минске. Без крыши над головой в Венесуэле сейчас 120 тысяч жителей.

Анатолий Ничкасов, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Наша промышленность может выпускать полнокомплектные деревянные дома для такого сельского образа жизни. С Венесуэльскими коллегами, с министерством жилищного строительства мы должны будем отобрать эти проекты и быстро разработать. Направить информацию в Беларусь по тем проектам и отправить туда груз.

Наводнения и оползни практически отрезали север Венесуэлы от внешнего мира. Добраться туда можно только на лодке и вертолете. В половине штатов – чрезвычайное положение. Число погибших – почти 40 жителей.

Мария Лиендо, пострадавшая:

Дождь лил здесь не останавливаясь целых 17 дней. Стена моего дома обвалилась и река хлынула прямо через всю кухню. Дом разрушило. Мне больше нечего сказать. Мы все потеряли.

Свою помощь Беларусь предложила сразу после удара стихии. Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Уго Чавесом заверил, что Беларусь обязательно подставит плечо, как в свое время Венесуэла нашей стране.

Глава государства поручил правительству разработать «План максимального содействия». Помогать решили в два этапа: сначала продуктами и вещами, затем – техникой.

А пока в Венесуэле на разборке развалов уже заняты белорусы. Это строители, которые возводят жилые кварталы в Каракасе.

Виктор Атрощик, заместитель генерального директора по ВЭД ЗАО «Белзарубежстрой»:

Передано более ста единиц техники. Много грейдеров, фронтальных погрузчиков, бульдозеры и краны, очень много самосвалов. Весь технический персонал, инженеры задейстованы, все помогают.

Помощь Венесуэле будет долгострочной и может растянуться на полтора года. А уже вечером 12 декабря из Национального аэропорта вылетит первый самолет с гуманитарным грузом из палаток, одеял, продуктов питания и вещей первой необходимости, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Беларусь поможет Венесуэле в преодолении последствий наводнений