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Фура упала на бок на перекрёстке в Витебске

01 августа 2019 08:42
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Новости Беларуси. В Витебске на одном из перекрестков тягач Mercedes упал на бок. В результате происшествия никто не пострадал. Эту информацию сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.  

Фура упала на бок на перекрёстке в Витебске-1

Фото: vk.com/vitebsk__jai

31 июля около пяти часов вечера 30-летний водитель во время поворота не справился с управлением фуры, отчего машина упала на бок. Известно, что большегруз перевозил поддоны из населенного пункта Витьба. Водитель рассказал, что во время движения он смотрел на дорожные знаки и навигатор, так как не знал дорогу. Во время крутого поворота водитель не справился с управлением автомашины и попал в ДТП.  

Фура упала на бок на перекрёстке в Витебске-4

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно залили фуру пеной во избежание возгорания. Затем спасатели подготовили фуру с прицепом к установке на колеса. 

Фура упала на бок на перекрёстке в Витебске-7

Фото: vk.com/vitebsk__jai  

В начале этого года в Витебске маршрутка попала в ДТП. Перед столкновением водитель проехал перекресток на «красный» — здесь подробнее.  

# Авария в Витебске # происшествия

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