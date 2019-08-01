Фура упала на бок на перекрёстке в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске на одном из перекрестков тягач Mercedes упал на бок. В результате происшествия никто не пострадал. Эту информацию сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Новости Беларуси. В Витебске на одном из перекрестков тягач Mercedes упал на бок. В результате происшествия никто не пострадал. Эту информацию сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Фото: vk.com/vitebsk__jai
31 июля около пяти часов вечера 30-летний водитель во время поворота не справился с управлением фуры, отчего машина упала на бок. Известно, что большегруз перевозил поддоны из населенного пункта Витьба. Водитель рассказал, что во время движения он смотрел на дорожные знаки и навигатор, так как не знал дорогу. Во время крутого поворота водитель не справился с управлением автомашины и попал в ДТП.
Фото: vk.com/vitebsk__jai
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно залили фуру пеной во избежание возгорания. Затем спасатели подготовили фуру с прицепом к установке на колеса.
Фото: vk.com/vitebsk__jai
В начале этого года в Витебске маршрутка попала в ДТП. Перед столкновением водитель проехал перекресток на «красный» — здесь подробнее.